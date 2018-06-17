سفرة العيد.. سمك السلطان إبراهيم مع سلطة الطحينة

هل سمعت من قبل عن سمك السلطان إبراهيم؟.. نعم هو أفضل أنواع الأسماك التى يمكنك أن تقليها في الزيت بسهولة، ولحمه الأبيض وقلة الدهون الموجودة فيه تجعله أيضا الأفضل للأطفال ولأسرتك لأنه صحي للغاية ويباع دائما طازجا، لهذا عليك تجربته اليوم، خصوصا أن أطفالك يرغبون في تناول وجبة من السمك بعد مرور 30 يوما من تناول الوجبات الدسمة في شهر رمضان.. لا تقلقي، طريقة عمله سهلة وبسيطة كل ما عليك فعله فقط هو شراء طازج وتنظيفه جيدا من الداخل دون إزالة الرأس.

المكونات:

– كيلو سمك سلطان إبراهيم

– كوب دقيق

– ملعقة ملح

– ملعقتا كمون

– كوب زيت قلي

طريقة التحضير:

– نظفي السمك جيدا من الداخل وقومي بغسله بالماء والملح والخل ثم صفيه.

– اخلطي الدقيق مع الملح والكمون في وعاء.

– اسكبي الزيت فى طاسة القلي واتركيه دقائق حتى يسخن جيدا.

– اغمسي كل سمكة من الجهتين بالدقيق حتى تغطى بالكامل، ثم ضعيها في الزيت.

– كرري السابق مع كل السمك.

سلطة الطحينة

المكونات:

– كيلو طحينة

– كوب زبادي

– ثلاث حبات ثوم مفروم

– ملعقة خل

– خمس ملاعق زيت زيتون

– نصف حبة ليمون

– ملعقة فلفل أسود

– ملعقة ملح

– ملعقة بهارات

– ملعقتا بقدونس

طريقة التحضير:

– اخلطي المكونات معا.. واستمري في التقليب جيدا.

– أضيفي إلى الخليط عصير الليمون والخل وزيت الزيتون.

التقديم

لا تنسي تحضير طبق من السلطة الخضراء وأرز الصيادية وعصير النعناع بالليمون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا