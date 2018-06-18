كوتينيو أفضل لاعب في مباراة البرازيل وسويسرا

حسم فيليب كوتينيو، نجم منتخب البرازيل، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا لصالحه، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

نجم برشلونة الإسباني، قدم أداء جيدا للغاية خاصة في الشوط الأول، وسجل هدفا رائعًا من تسديدة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس سويسرا، معلنًا تقدم السيلساو بهدف.

وحقق منتخب سويسرا، مفاجأة جديدة في المونديال، بعد خطفه نقطة تعادل ثمينة أمام البرازيل، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم المقام حاليًا في روسيا.

بهذه النتيجة انفرد منتخب صربيا بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما جاء البرازيل وسويسرا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة.

وكان المنتخب الصربي، حقق فوزًا ثمينًا اليوم الأحد، على نظيره الكوستاريكي بهدف دون رد في مستهل مشوار الفريقين في مونديال روسيا، ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

ويخوض منتخب البرازيل ثاني مواجهاته بالمجموعة أمام كوستاريكا، في الثانية ظهرًا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب «كريستوفسكي»، بينما يلتقي صربيا مع سويسرا في الثامنة مساءً.

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