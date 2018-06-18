في اليوم الخامس للمونديال..الظهور الأول للإنجليز وتونس ترفع رايات العرب

تتواصل اليوم مباريات كأس العالم المقام حاليًا في روسيا، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثانية ظهرًا من ملعب نيزني نوفجورود، عندما يلتقي المنتخب السويدي بنظيره الكوري الجنوبي ضمن مباريات المجموعة السادسة، والتي شهدت أمس خسارة حامل اللقب ألمانيا أمام المكسيك بهدف نظيف في كبرى مفاجأت المونديال.

وشاركت السويد في المونديال 11 من قبل وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الثالث مرتين عامي 1950 في البرازيل و1994 في الولايات المتحدة، ولكنها فشلت في التأهل إلى آخر نسختين من كأس العالم، أما كوريا الجنوبية فشاركت في كأس العالم 9 مرات من قبل وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع عندما استضافت البطولة رفقة اليابان في عام 2002، وودعت المونديال الماضي من دور المجموعات.

وسبق وأن تواجهت السويد وكوريا الجنوبية من قبل 3 مرات جميعهم مباريات ودية، وحققت السويد الفوز في لقاء وحيد وتعادلا في مباراتين.

وستكون أولى مباريات المجموعة السابعة اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا من ملعب فيشت الأولمبي، وذلك عندما يواجه منتخب بلجيكا نظيره بنما، وتشارك الأخيرة للمرة الأولى في تاريخها في كأس العالم، بينما سبق وأن شاركت بلجيكا في المونديال 12 مرة من قبل وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في مونديال المكسيك 1986، وودعت النسخة الماضية من ربع النهائي.

أما ثاني مباريات المجموعة فستكون الساعة الثامنة مساء على ملعب فولجوجراد أرينا بين إنجلترا وتونس، وتشارك إنجلترا في المونديال للمرة الـ14 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 1966، أما تونس فسبق وأن شاركت في كأس العالم 4 مرات من قبل وودعت من دور المجموعات في جميع مشاركتها السابقة.

وسبق وأن تواجه المنتخب التونسي مع نظيره الإنجليزي مرتين من قبل واحدة وديًا وانتهت بالتعادل وأخرى في دور المجموعات من مونديال فرنسا 1998، وحينها فاز الأسود الثلاثة بثنائية نظيفة.

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