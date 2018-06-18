السويد وكوريا الجنوبية.. سباق حلم التأهل نحو المونديال

يحتضن ملعب نيزني نوفجورود، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ثاني مباريات المجموعة السادسة من المونديال المقام حاليًا في روسيا بين كوريا الجنوبية والسويد، في مباراة مصيرية للمنتخبين بعد الخسارة المفاجأة التي مني بها أبطال العالم ألمانيا أمس أمام المكسيك بهدف نظيف.

ويدرك كل منتخب أن تحقيق الفوز في لقاء اليوم من شأنه أن يقربه من التأهل إلى الدور التالي والابتعاد عن لعبة الحسابات في مواجهتهما أمام ألمانيا التي ستعلب على الانتصار ولا شيء غيره أمامهما من أجل تفادي الخروج المبكر من المونديال.

وتلعب السويد أولى مبارياتها في كأس العالم منذ 12 عامًا، وتعود للحدث العالمي بدون نجمها الأبرز في العقد الأخير زلاتان إبراهيموفيتش الذي اعتزل دوليًا منذ عامين، ولكنها تتسلح بقوة المجموعة التي فجرت كبرى مفاجآت التصفيات بإقصاء إيطاليا من الملحق الأوروبي.

أما كوريا الجنوبية فتشارك للمرة العاشرة وتمتلك هدف واضح وهو الظهور بشكل أفضل من ذلك الذي قدمته في البرازيل منذ 4 سنوات عندما حصدت نقطة واحدة وودعت البطولة من دور المجموعات.

وتعول السويد في مباراة اليوم على الروح العالية التي تتمتع بها المجموعة إلى جانب الصلابة الدفاعية، أما مصدر القلق الوحيد الذي تعاني منه السويد هو عقمها الهجومي حيث تعادلت سلبيًا في وديات المونديال أمام كل من الدنمارك وبيرو.

أما كوريا الجنوبية فتشارك في المونديال في حالة من الشك بسبب ضعف المستوى في التصفيات الآسيوسية والوديات، ولكنها تعول بقوة على نجم توتنهام سون هيونج مين من أجل إلهام الفريق لتقديم مستويات جيدة في المونديال.

وتواجه الفريقان من قبل في أولمبياد لندن 1948 وحينها فازت السويد نتيجة عريضة استقرت على 12- 0 في أشهر مواجهات الفريقين.

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