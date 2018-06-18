دعوى قضائية في مصر تطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار تعويضا “لضحايا الإرهاب”

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.

وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.

وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء.

وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين لقناة بي بي سي، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها “تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية” في سيناء.

وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر .

وكشفت مصادر مطلعة وحسب بي بي سي عنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة “لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا”.وأرجعت المصادر ذلك إلى “حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر”

وكالات.

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