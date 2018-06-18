في المونديال.. التشكيل الرسمي لمواجهة بلجيكا وبنما

أعلن منتخبا بلجيكا وبنما، التشكيلة الرسمية لهما لخوض أولى مبارتهما في كأس العالم 2018، والتي ستقام اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على استاد فيشت الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة المقامة في روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، إلى 15 يوليو.

التشكيلة الرسمية لمنتخب بلجيكا

كورتوا- ألديرفيرلد- بوياتا- فيرتونخين- مونير- فيتسيل- دي بروين- كاراسكو- ميرتينز- هازارد- لوكاكو

التشكيلة الرسمية لمنتخب بنما

خايمي بينيدو-مايكل موريو-فيديل إسكوبار-رومان توريس-جابرييل جوميز-بلاس بيريز-إدجار بارسيناس-أرماندو كوبر-إيريك ديفيس-أنيبال جودوي-خوسيه لويس رودريجيز

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للمنتخب البلجكي الساعي لاستغلال جيله الذهبي الحالي بقيادة إيدين هازارد وكيفين دي بروين في تحقيق إنجاز تاريخي ونتيحة أفضل من النسخة الماضية التي ودعتها في البرازيل من ربع النهائي على يد المنتخب الأرجنتيني.

في المقابل، تشارك بنما في المونديال للمرة الأولى في تاريخها وتدرك جيدًا صعوبة التأهل في ظل وجود بلجيكا وتونس وإنجلترا في مجموعتها، ولكن تأمل بنما في ترك بصمة جيدة في مشاركتها الأولى.

هل تعلم؟

تبدو تلك المباراة على الورق بأنها ستكون في إتجاه واحد وهو بلجيكا وهو ما يؤكده التاريخ، فمنذ أن خسرت بلجيكا أمام المكسيك في دور المجموعات من مونديال المكسيك 1986، لم تخسر بلجيكا في 11 مباراة متتالية أمام فرق الكونكاكاف، حيث حقتت 9 انتصارت وتعادلت في مباراتين، بينما لم تحقق بنما أي انتصار على الفرق الأوروبية في 9 مواجهات سابقة، حيث خسرت 5 مباريات وتعادلت في 4 مواجهات أخرى.

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