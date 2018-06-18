رونالدو في الطريق إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، في طريقه للعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ناديه السابق، عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018، التي يشارك فيها النجم المخضرم مع منتخب بلاده.

ونجح «صاروخ ماديرا» في تحقيق أفضل بداية في مونديال روسيا، بعد أن سجل هاتريك في مرمى إسبانيا وحارسها دافيد دي خيا، وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين من الجولة الأولى.

وأشارت صحيفة «ليبرو» الإيطالية، في تقرير لها نشرته اليوم الإثنين، إلى أن إدارة يونايتد تخطط لإعادة كريستيانو إلى قلعة «أولد ترافورد» في فترة الانتقالات الصيفية، واستغلال توتر العلاقة بين النجم المخضرم وناديه من أجل التعاقد معه.

تقرير الصحيفة الإيطالية يتوافق بشكل كامل مع التكهنات التي تلاحقت خلال الأسابيع الماضية والتي تحكي غضب فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ومجلس إدارة النادي من تصريحات الدون البرتغالي عقب نهائي دوري الأبطال.

من جانبه، يجهز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الدولي البرتغالي، ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن النادي الفرنسي يستعد لتقديم عرض بقيمة 45 مليون يورو لرونالدو كراتب سنوي في الموسم الواحد لإغرائه بالتعاقد مع النادي، مشيرة إلى أن ريال مدريد لن يتنازل عن رحيل رونالدو إلا في حالة الحصول على مبلغ 300 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وكان رونالدو صاحب الـ(33 عامًا) ألمح عقب انتهاء الموسم الماضي لإمكانية رحيله عن «الميرينجي» في الصيف، وأشارت صحف إسبانية وبرتغالية إلى وجود خلافات بين اللاعب وناديه بخصوص تمديد العقد وتحسين راتب النجم البرتغالي.

ويتقاضى أفضل لاعب في العالم خمس مرات، راتبا أسبوعيا يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو أجر ضئيل مقارنة براتب نيمار الأسبوعي 620 ألف جنيه إسترليني، في حين يحصل ليونيل ميسي على 670 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يذكر أن رونالدو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع يونايتد والبالغ 84 مليون جنيه إسترليني، وجدد عقده في 2016 ليمتد حتى يونيو 2021، وخلال الموسم الماضي شارك «الدون» في 44 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 44 هدفًا وصنع 8 أهداف.

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