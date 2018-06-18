السويد تتغلب على كوريا الجنوبية وتكسر نحس عمره 60 عامًا (صور)

تغلب منتخب السويد، على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عصرًا، على استاد نيزني نوفجورود، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2018 المقام في روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وسجل هدف المباراة الوحيد أندرياس جرانكفيست في الدقيقة 65، لترتقي السويد إلى المركز الأول مناصفة مع المكسيك برصيد 3 نقاط لكل منهما بالمجموعة السادسة، ثم حلت ألمالنيا في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في الرابع بلا نقاط.

وبدأ منتخب السويد المباراة بتشكيل مكون من: «روبين أولسن؛ ميكايل لوستيج، أندرياس جرانكفيست، لودفيج أوجوستينسون، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، ماركوس بيرج، إيميل فورسبرج، فيكتور كلايسون، بونتوس يانسون، أولا تويفونين».

فيما بدأ كوريا الجنوبية المباراة بتشكيل مكون من: «جو هيونوو، لي يونج، بارك جو هو، سون هيونجمين، كيم شينووك، هوانج هيتشان، كو جاتشيول، كي سونجيوينج، لي جايسونج، كيم يونججوون، جانج هيونسوو».

وبدأت المباراة سريعة، وشهدت خشونة من الطرفين، وأخطاء كثيرة دفعت حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء مبكراً، وفي الدقيقة 13 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لكيم شينووك لاعب كوريا الجنوبية.

وفي الدقيقة 20، تدخل رائع من كيم يونججون الذي قطع الكرة قبل أن يهم جرانكفيست بتسديدها أمام المرمى، وفي الدقيقة 22 الحارس جو هيونوو يردّ ببراعة تسديدة ماركوس بيرج من مسافة قريبة، وفي الدقيقة 28 كيم مينوو يترك دكة الإحتياط ليشارك مكان بارك جو هو لاعب كوريا الجنوبية.

وفي أول نصف ساعة، أظهرت أفضلية للسويد مع فرصتين مباشرتين للتسجيل، ليرد منتخب السويد على الانتقادات حول عدم قدرته على صناعة الفرص، والمسؤولية كانت على عاتق ماركوس بيرج وأولا تويفونين لتتويج هذا الجهد والتسجيل في المرمى الكوري، في المقابل ثلاثي الهجوم الكوري عجز عن رسم أي فرصة أمام مرمى السويد، رغم التحرك والسرعة من هيونمين وشينووك.

وأظهرت الاحصائيات في الشوط الأول تفوق كامل للسويد حيث بلغت نسبة الاستحواذ لها 61% مقابل 39% لكوريا الجنوبية، و8 محاولات للسويد مقابل محاولة وحيدة لكوريا، وبلغت دقة تمرير السويد 82%، مقابل 70% لكوريا.

وفي بداية الشوط الثاني أعلن كو جاتشيول لاعب كوريا الجنوبية، أخيراً عن حضور منتخب بلاده بضربة رأس جاورت القائم الأيمن لمرمى روبين أولسن، وفي الدقيقة 55 هوانج هيتشان لاعب كوريا الجنوبية ينذر من الحكم.

وانتظر الجميع الدقيقة 65، حتى سجل أندرياس جرانكفيست من علامة الجزاء، تسديدة دقيقة تتهادى على يسار الحارس هيونوو.

وفي الدقيقة 77، آيساك كييسي ثيلين يترك دكة الإحتياط ليشارك مكان أولا تويفونين، وفي الدقيقة 81 ترك جوستاف سفينسون دكة الإحتياط ليشارك مكان سيباستيان لارسون.

وفي أخر دقائق المباراة حاول منتخب كوريا الجنوبية إدراك التعادل، لكن رأسية هوانج هيتشان انحرفت عن المرمى، وأعطى الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، لكن انتهت المباراة بهدف نظيف.

وشهدت المباراة خوض سيباستيان لارسون، المباراة رقم 101 بالقميص الأصفر، لكنها الأولى له في كأس العالم، يسبقه 10 لاعبين في قائمة الأكثر تمثيلاً للسويد، لكن الذي يسبقه مباشرة هو الهداف هنريك لارسون (106 مباريات دولية) وهو بالمناسبة صاحب آخر هدف للسويد في النهائيات حين سجل التعادل في مرمى إنجلترا 2-2 في نسخة 2006.

يذكر أن السويد لم تحقق الفوز في أي من مبارياتها الأولى في النهائيات منذ عام 1958 (3-0 على المكسيك)، ومنذ تلك النهائيات خسرت مرتين وتعادلت خمسة في مستهل مشاركاتها وآخر ثلاثة تحديداً انتهت بالتعادل (2-2 مع الكاميرون 1994، 1-1 مع إنجلترا 2002، 0-0 مع ترينداد وتوباجو 2006).

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