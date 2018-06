شاحنات مساعدات سعودية تعبر حدود اليمن لإغاثة أهالى الحديدة

المتوسط:

عبرت منفذ الوديعة الحدودى اليوم الإثنين 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متجهة إلى محافظة الحديدة، تحمل على متنها 361.462 كيلو جرام من المواد الغذائية لأهالى المحافظة.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكى والمشرف العام على المركز، أن هذه المساعدات تأتى امتدادًا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وتوجيهاته للمركز بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين وتخفيف معاناتهم.

وأوضح أن القافلة تتكون من 18 شاحنة محمَّلة بـ 228.142 كيلو جرام من السلال الغذائية و133.320 كيلو جرام من التمور، تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم إطلاق قافلة برية أخرى إلى الحديدة الأربعاء المقبل، إلى جانب أن المركز يعكف حاليًا على تجهيز جسرين جوى وبحرى لإيصال المساعدات الغذائية والإيوائية إلى محافظة الحديدة، مؤكدًا حرص المركز على إيصال هذه المساعدات الإنسانية ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل للمحتاجين بالمحافظة فى أسرع وقت ممكن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين، عبر تنسيق تام مع الحكومة الشرعية اليمنية.

ودعا الدكتور الربيعة المنظمات الإنسانية الأممية والدولية إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية وخصوصًا محافظة الحديدة.

