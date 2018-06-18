الولايات المتحدة تدين هجوم جضران الارهابى على منطقة الهلال النفطى

ايوان ليبيا – وكالات :

أدانت الولايات المتحدة الامريكية وبأشد العبارات الهجمات التى قادها ابراهيم جضران وحلفائه من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع على ميناء ⁧راس لانوف⁩ وميناء ⁧السدرة⁩ .

الولايات المتحدة طالبت في بيان رسمي لسفارتها في ليبيا اطلعت عليه المرصد بوضع حد فوري للعنف الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد.

وأكدت الولايات المتحدة على أن ‏منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي وينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2259 و2278.

وتأتي هذه الادانة ضمن سلسلة إدانات دولية واسعة للهجوم الذي شنة جضران وما اعقبه من توقف لانتاج وتصدير النفط عقب تعافي الانتاج خلال الفترة الماضية .

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