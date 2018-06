نتنياهو يجتمع مع ملك الأردن في عمان 

المتوسط:

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان أنه التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله في عمان، يوم الاثنين الجاري، لمناقشة التطورات الاقليمية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: “أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددا التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس”، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد في أواخر شهر مايو/أيار على ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة بما يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، وشدد على إدانة الأردن ورفضه التصعيد والعنف، الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني، استقبل، في العاصمة عمان الأحد 27 مايو، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب داريل عيسى، حيث تم استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والأوضاع الراهنة في المنطقة”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت يوم الاثنين الماضي 14 أيار/ مايو الجاري سفارتها في القدس، تنفيذا لقرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر / كانون الأول الماضي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأثار الموقف الأمريكي ردود فعل غاضبة على الصعد الفلسطينية والعربية والدولية.

