نجوم بلجيكا يظهرون للعالم العين الحمراء.. والأرقام تنصف بنما

على عكس غالبية الفرق الكبرى المرشحة لحصد لقب بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في روسيا، نجح المنتخب البلجيكي، في اقتناص أول ثلاث نقاط له، مستغلًا تألق معظم نجومه، على حساب بنما، بثلاثية نظيفة.
على المستوى الجماعي، وجدت بلجيكا في الشوط الأول، صعوبة واضحة في فرض طريقة لعبها المعتادة، في ظل الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي للاعبي بنما، لكنهم تمكنوا أيضًا من صناعة بعض الفرص، وافتقدوا فقط الدقة في اللمسة الأخيرة.
وصنعت القدرات الفردية لنجوم بلجيكا الفارق أمام بنما، حيث سجل القاطرة روميلو لوكاكو، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهدفين الثاني والثالث، بتمريرتين حريريتين للنجمين، إيدين هازارد، وكيفين دي بروين، بينما سجل درايس ميرتينز، الهدف الأول من تسديدة رائعة للغاية.فيما يخص أرقام المباراة، أوضحت الاحصائيات تفوق لرفاق «هازارد»، وتواجد ملحوظ للاعبي بنما، مثلما تشير السطور التالية..
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