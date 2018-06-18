نجوم بلجيكا يظهرون للعالم العين الحمراء.. والأرقام تنصف بنما

على عكس غالبية الفرق الكبرى المرشحة لحصد لقب بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في روسيا، نجح المنتخب البلجيكي، في اقتناص أول ثلاث نقاط له، مستغلًا تألق معظم نجومه، على حساب بنما، بثلاثية نظيفة.

على المستوى الجماعي، وجدت بلجيكا في الشوط الأول، صعوبة واضحة في فرض طريقة لعبها المعتادة، في ظل الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي للاعبي بنما، لكنهم تمكنوا أيضًا من صناعة بعض الفرص، وافتقدوا فقط الدقة في اللمسة الأخيرة.

وصنعت القدرات الفردية لنجوم بلجيكا الفارق أمام بنما، حيث سجل القاطرة روميلو لوكاكو، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهدفين الثاني والثالث، بتمريرتين حريريتين للنجمين، إيدين هازارد، وكيفين دي بروين، بينما سجل درايس ميرتينز، الهدف الأول من تسديدة رائعة للغاية.فيما يخص أرقام المباراة، أوضحت الاحصائيات تفوق لرفاق «هازارد»، وتواجد ملحوظ للاعبي بنما، مثلما تشير السطور التالية..



نسبة امتلاك الكرة: «بلجيكا – 61%»، «بنما – 39%».

التمريرات: «بلجيكا – 543»، «بنما – 318»، تمريرات ناجحة «بلجيكا – 418»، «بنما – 260»، دقة التمرير «بلجيكا – 89%»، «بنما – 82%»، المسافة المقطوعة «بلجيكا – 102 km»، «بنما – 100 km».

الهجوم: تسديدات على المرمى «بلجيكا – 6»، «بنما – 2»، بعيدًا عن المرمى «بلجيكا – 7»، «بنما – 4»، تم صدها «بلجيكا – 2»، «بنما – 0»، الركلات الركنية «بلجيكا – 9»، «بنما – 3»، حالات تسلل «بلجيكا – 1»، «بنما – 3».

استعادة الكرة: «بلجيكا – 41»، «بنما – 38»، الإنزلاقات «بلجيكا – 1»، «بنما – 6» تصديات «بلجيكا – 0»، «بنما – 2»، الكرات المبعدة «بلجيكا – 12»، «بنما – 29».

الأخطاء المرتكبة: «بلجيكا – 17»، «بنما – 18»، بطاقات صفراء «بلجيكا – 3»، «بنما – 5.

بهذه النتيجة يتصدر الشياطين الحمر ترتيب المجموعة السابعة في إنتظار إقامة مباراة إنجلترا وتونس في ذات المجموعة.

أهداف المباراة..





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