بلجيكا تضرب بنما بثلاثية نظيفة بالمونديال

سحق المنتخب البلجيكي نظيره بنما بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ملعب فيشت بسوتشي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2018 المقام في روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو.

في الشوط الأول عانى البلجيكيون لتطبيق طريقة لعبهم المعتادة، في أول لقاءاتهم بكأس العالم، تجاه الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي لمنتخب بنما.

"الشياطين الحمر" تمكنوا من صنع الكثير من الفرص، لكنهم افتقدوا الدقة في خط الهجوم واللمسة الأخيرة.

وعانى المهاجم روميلو لوكاكو خلال الشوط الأول، حيث تم حرمانه من تلقي الكرات بسبب قطعها من طرف لاعبي خط وسط بنما.

بينما كانت بنما تحاول أن تلعب بنزعة هجومية خاصة بعد التبديلات التي أجراها المدرب داريو جوميز بإشراك جابرييل توريس وإسماعيل دياز، أحرزت بلجيكا الهدف الثاني ثم الثالث.

وفي الشوط الثاني نجح البلجيكي درايس ميرتينز، في الدقيقة 47 تسجيل أروع أهداف كأس العالم حتى الآن، وبعد توغل في الجبهة اليمني الهجومية للمنتخب البلجيكي أرسل دي بروين كرة عرضية لمهاجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو ولكن دفاع منتخب بنما استطاع إبعاد الكرة لتصل الي حدود منطقة الجزاء في الجهة اليسرى للمرمي.

ومن كرة منتهية تماما لم يتوقع جميع من في الملعب أن لاعب نابولي الإيطالي سيقابل الكرة المرتدة من دفاع بنما بتصويبه على الطائر لتتجه صوب الزاوية البعيدة للمرمي ليعلن عن أول الأهداف البلجيكية في المونديال.

واستطاع روميلو لوكاكاو المهاجم البلجيكي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من زميله دي بروين في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني.

وعزز الفهد البلجيكي النتيجة، ونجح في إحراز الهدف الثالث، بعدما أرسل هازارد تمريرة رائعة جعلت لوكاكاو في انفراد تام ليضعها بطريقة رائعة فوق حارس بنما.

بهذه النتيجة يتصدر الشياطين الحمر ترتيب المجموعة السابعة في انتظار إقامة مباراة إنجلترا وتونس في ذات المجموعة.

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