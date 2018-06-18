إنجلترا تخطف الفوز من نسور قرطاج بالمونديال

خطف المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا من منتخب تونس، بهدفين مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب فولجوجراد، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2018 المقام في روسيا، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو.

هجوم ساحق بدأ بها لاعبو المنتخب الإنجليزي، وبعد تباطؤ كبير من خط الدفاع، وتأخر علي معلول في إبعاد الكرة لتصل إلى لينجارد، ويسدد أمام المرمى يبعدها معز حسن حارس نسور قرطاج.

وواصل الأسود الثلاثية ضغطهم على المنتخب التونسي، وأرسل جون ستوز ضربة رأسية يردّها الحارس التونسي ببراعة، لكن المتابعة كانت من هاري كين الذي أودع الكرة في المرمى.

وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن بعد أن تعرض معز بن حسن حارس نسور قرطاج في الكتف، الأمر الذي أجبر نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس على الاستعاد بالحارس البديل فارق بن مصطفى.

أولى المحاولات التونسية نحو مرمى بيكفورد جاءت من تسديدة نعيم سليتي وتحولت من ستونز إلى ركنية.

وواصل نسور قرطاج ضغطهم حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتونس بعد أن ارتكب والكر خطأ ساذج على فخر الدين بن يوسف، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

نجح فرجاني ساسي في تسجيل الكرة من علامة الجزاء بثقة عن يمين بيكفورد الذي قفز في الجهة الصحيحة لكنه لم يلحق بالكرة.

في الشوط الثاني بدأ منتخب إنجلترا عكس مجريات اللقاء وظهر بأداء غير مرضي للإنجليز، واحتفظ بالكرة في منتصف ملعبه دون خطورة تذكر على نسور قرطاج.

واشتد الضغط على الدفاعات التونسية، حيث خطف هاري كين الفوز لمنتخب من ضربة رأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأسود الثلاثة لثلاثة نقاط محتلا المركز الثاني بينما يقع المنتخب التونسي في المركز الثالث، بينما يتصدر المجموعة منتخب بلجيكا بفارق الأهداف ويتزيل منتخب بنما المجموعة.

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