قوة من الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية تصل ميناء البريقة البحري لتأمينه

البريقة 19 يونيو 2018 (وال) وصلت قوة من الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة مساء الإثنين إلى ميناء البريقة البحري- الجوي لتأمينه.

وقال مدير أمن منفذ البريقة البحري-الجوي المقدم ضيف الله امراجع سالم إن مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المكلف #لعقيد خالد الكاديكي، كلّف قوة بالتوجه نحو منطقة الهلال النفطي للمشاركة في تأمين ميناء البريقة البحري الجوي رفقة أعضاء مديرية أمن منفذ البريقة البحري-الجوي، بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأضاف امراجع أن الخطة الأمنية الموضوعة تنص على نشر القوة المكلفة من قبل الإدارة العامة لأمن المنافذ داخل ميناء البريقة بالكامل، وذلك لبسط الأمن والاستقرار لضمان الحماية الكاملة للسفن التجارية التي تصل إلى ميناء البريقة.

وأوضح ضيف الله أنه خلال الساعات الماضية عقد اجتماع أمني بالمديرية جرى خلاله تكليف عدد من أعضاء التحريات والقبض بجمع المعلومات حول أي عمليات أو تحركات مشبوهة بالميناء، وهو من شأنه المساعدة على ضبط الأمن والأمان بالمنطقة، مؤكدًا أن ميناء البريقة بشكل طبيعي من خلال استقبال وتوديع السفن بصورة منتظمة.(وال – البريقة) ا م

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