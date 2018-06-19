هاري كين رجل مباراة إنجلترا وتونس

حصل هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد تسجيله هدفا إنجلترا في اللقاء.

وخطف منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا على حساب نظيره التونسي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «فولجوجراد»، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2018 المقام في روسيا،في الفترة الممتدة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو.

وتمكن «كين» من تسجيل هدفيه بمتابعة رائعة في كلاهما، وأحرز الهدف الأول بقدمه بعدما ارتدت من الحارس التونسي، قبل أن يخطف نقاط المباراة الثلاث لمنتخب الأسود الثلاثة، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأسود الثلاثة لثلاثة نقاط محتلا المركز الثاني بينما يقع المنتخب التونسي في المركز الثالث، ويتصدر المجموعة منتخب بلجيكا بفارق الأهداف، ويتذيل بنما الترتيب بلا نقاط أو أهداف.

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