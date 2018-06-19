الأرقام تؤكد تفوق إنجلترا.. وتألق دفاع نسور قرطاج

في مشهد أصبح متكررا للمنتخبات العربية، بنهائيات كأس العالم، تلقى المنتخب التونسي هزيمة مريرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أمام نظيره الإنجليزي، بهدف قاتل سجله النجم هاري كين.

وخطف منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا على حساب نظيره التونسي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «فولجوجراد»، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2018 المقام في روسيا، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو.

نسور قرطاج، قدموا مباراة جيدة على المستوى الدفاعي طوال الـ90 دقيقة، وحرموا لاعبي منتخب الأسود الثلاث من استعادة التقدم مرة أخرى، قبل أن يعود هاري كين لاقتناص الثلاث نقاط للإنجليز، مستغلًا غفلة الدفاع التونسي الغريبة في الدقائق الأخيرة.

فيما يخص أرقام المباراة، أظهرت الإحصائيات التفوق الكاسح لرفاق «كين»، مثلما تشير السطور التالية..

نسبة امتلاك الكرة: «إنجلترا – 59%»، «تونس- 41%».

التمريرات: «إنجلترا – 492»، «تونس – 326»، تمريرات ناجحة «إنجلترا – 446»، «تونس – 266»، دقة التمرير «إنجلترا- 91%»، «تونس – 82%»، المسافة المقطوعة «إنجلترا – 105 km»، «تونس – 103 km».

الهجوم: تسديدات على المرمى «إنجلترا – 7»، «تونس – 1»، بعيدًا عن المرمى «إنجلترا – 7»، «تونس -3»، تم صدها «إنجلترا – 3»، «تونس – 2»، الركلات الركنية «إنجلترا – 7»، «تونس – 2»، حالات تسلل «إنجلترا – 3»، «تونس – 2».

استعادة الكرة: «إنجلترا – 37»، «تونس – 30»، الانزلاقات «إنجلترا – 2»، «تونس – 12» تصديات «إنجلترا- 2»، «تونس – 3»، الكرات المبعدة «إنجلترا – 8»، «تونس – 26».

الأخطاء المرتكبة: «إنجلترا – 8»، «تونس- 14»، بطاقات صفراء «إنجلترا – 1»، «تونس – 14».

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأسود الثلاثة لثلاث نقاط محتلا المركز الثاني، بينما يقع المنتخب التونسي في المركز الثالث، بينما يتصدر المجموعة منتخب بلجيكا بفارق الأهداف، ويتذيل منتخب بنما المجموعة.

أهداف المباراة..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا