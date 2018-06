أوغلو: لن نتراجع عن شراء “S-400” الروسية رغم المعارضة الأميركية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لن تتراجع عن شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “S-400″، رغم قرار واشنطن إبعاد تركيا عن برنامج إنتاج مقاتلات “F-35”.

وقال الوزير التركي في حديث لقناة تلفزيونية محلية: “هذه هي طريقة تعامل الغرب- يختلقون الأزمات المصطنعة، يعتقدون أنهم يستطيعون البيع عندما يرغبون ويمكنهم عدم البيع عندما لا يرغبون. لقد خرجت تركيا من مثل نظام العلاقات هذا. وفق أية قوانين تعتزمون فرض العقوبات بسبب شراء “S-400″؟ هذا مسلك غير صحيح ويدفع بالعلاقات إلى التأزم. لقد إشترينا “S-400″ ولنغلق الموضوع”.

وذكر مولود جاويش أوغلو، أن تركيا سددت للولايات المتحدة، مساهمتها المالية في برنامج المقاتلة “F-35” وسيتم توريد أولى هذه الطائرات في 21 يونيو.

وقال: “نحن لم نتصرف بشكل غير مهذب تجاه أي أحد. ونحن نضمن أن الصفقة (شراء المنظومات الصاروخية الروسية) لن تجلب أي ضرر للناتو”.

وفي يوم الاثنين، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي رؤيته لمشروع ميزانية الدفاع لعام 2019. وتتضمن الوثيقة وقف مشاركة تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس، “F-35” بسبب عزم أنقرة شراء منظومات “S-400”.

