مشاركة 30 ألف مجنس سوري في انتخابات تركيا

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن 30 ألف سوري سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة يوم الأحد بعدما حصلوا على الجنسية التركية.

ومنح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجنسية لآلاف اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا المجاورة، حيث تستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري.

وستجري الانتخابات الرئاسية داخل تركيا، في 24 يونيو الجاري، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب “إيي” ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.

