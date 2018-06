موسكو ترحب بقرار إلغاء مناورات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

المتوسط:

أعرب نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف عن ترحيب موسكو بإلغاء الاستعدادات للمناورات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال مورغولوف في أروقة المنتدى الدولي “فالداي”: “طبعا نرحب بهذا القرار كخطوة في الاتجاه الصحيح”.

وتعليقا على الزيارة المرتقبة لرئيس كوريا الجنوبية “مون جيه إن” إلى روسيا قال نائب الوزير إن التسوية في شبه الجزيرة الكورية وقضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين ستتصدر جدول أعمال المباحثات بين الجانبين.

وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا لا تطرح إمكانية رفع العقوبات عن كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي لأن هذا الملف يجب أن يناقش عند تحسن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف مورغولوف: “ولكن إذا رأينا أن الأوضاع ستتغير إلى الأحسن في شبه الجزيرة الكورية فيجب طرح مسألة تخفيف نظام العقوبات بصورة تدريجية”.

