أهالي سرت يرفضون استقبال مصابي مليشيات الجضران

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مصادر بقوة حماية وتأمين سرت تابعة لحكومة الوفاق، أنه تم منع أي سيارة إسعاف تابعة لمليشيات إبراهيم الجضران، من الدخول إلى سرت لعلاج المصابين من أتباعه، بمستشفى سرت أو مرورهم عبر المدينة.

ورفض كذلك أهالي القرى والبلديات القريبة من سرت استقبال مليشيات «الجضران» أو سياراته أو جرحاه، حيث تم منع سيارات الإسعاف من المرور عبر المدينة، خوفًا من حدوث أية مشاكل أو قلاقل أو أن تتسبب في زعزعة الأمن بسرت.

يذكر أن سيارتي إسعاف تابعتين لملشيات «الجضران» تحملان مصابين – جرّاء قصف سلاح الجو التابع للجيش – قد دخلتا سرت مساء أمس الاثنين 18 يونيو، إلى مستشفى ابن سينا بسرت، حيث جرى إسعافهم.

وكانت قوات التأمين بسرت، تحت إشراف آمر المحور الشرقي للمدينة، قد أقامت نقطة استيقاف جديدة بمنطقة أبوزاهية، شرق سرت، وتم غلق الطريق بالسواتر الرملية مع ترك منفذ يسمح بمرور سيارة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا