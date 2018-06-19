قوات التحالف العربي تسعى للسيطرة على مطار الحديدة

قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات تابعة للتحالف العربي سيطرت اليوم على مساحات واسعة من مجمع مطار الحديدة عقب معارك مع الحوثيين.

وأوضحت المصادر لوكالة روتيرز، أن عملية اقتحام مطار الحديدة بدأت ، هذا فيما أسفر تصاعد الاشتباكات في الحديدة عن إصابة ونزوح عشرات المدنيين، كما أدى إلى عرقلة عمل منظمات الإغاثة في إرسال مساعدات حيوية لملايين اليمنيين عبر الميناء المطل على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، غادر اليوم العاصمة صنعاء، دون التوصل لأي نتيجة بعد مفاوضات أجراها هناك لوقف التصعيد حول ميناء الحديدة.

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