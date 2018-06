المتوسط:

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، عزم حكومته إعادة تشغيل مطار الحديدة الدولي بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال بن دغر عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء، “وفقا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ستعمل الحكومة على إعادة الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة”.

وأضاف بن دغر “كما ستعمل على إعادة تفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها تشغيل مطار الحديدة، بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي من أجل تخفيف معاناة المواطنين”.

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من “التحالف العربي” بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية “النصر الذهبي” للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة “أنصار الله”.

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي “الحوثيين”، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم “القاعدة” و”داعش” على محافظات وسط البلاد كحضر موت.

The post الحكومة اليمنية تعتزم تشغيل مطار الحديدة بالتعاون مع التحالف العربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية