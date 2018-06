أمريكا تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان .. بسبب إسرائيل

المتوسط:

ستعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الليلة.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “واللا”، مساء اليوم، الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن، الليلة، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد موقف الأمم المتحدة المتحيز تجاه إسرائيل.

الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ومندوبة بريطانيا كارين بيرس، ومندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 13 أبريل/ نيسان 2018

وكتب الموقع الإخباري أن الولايات المتحدة ستعلن، الليلة، انسحابها من المجلس الأممي بعد اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف متحيزة تجاه إسرائيل، وأن الولايات المتحدة أدارت مفاوضات مع الأمم المتحدة دون جدوى، وهو ما دعا الجانب الأمريكي إلى اتخاذ هذا الموقف، حيث عقد وزير الخارجية، مايك بومبيو ومندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أكثر من لقاء في هذا الصدد، دون الخروج بنتيجة مهمة.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل في العام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.

