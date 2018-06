ترامب يكشف سرا تعانى منه ألمانيا ولاترغب في الإعلان عنه 

المتوسط:

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران عن ألمانيا، وقال إنها تعانى من أمور ما لا يرغب الألمان في الكشف عنها.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن “الجرائم في ألمانيا ارتفعت بنسبة أكثر من 10 بالمائة منذ بدء قبولها دخول المهاجرين، لكن المسؤولون الألمان لا يرغبون في الإعلان عن ذلك”.

وأضاف ترامب “الوضع في بعض الدول الأخري اسوأ”، مواصلا “كوني ذكية يا أمريكا، فإذا لم يكن لديك حدود، فليس لديك دولة”.

وتابع ترامب في تغريدة أخرى “علينا دائما إلقاء القبض على الأشخاص الذين يدخلون إلى بلدنا بشكل غير قانوني، من بين 12 ألف طفل، هناك 10 آلاف أرسلهم آبائهم في رحلة محفوفة بالمخاطر، وفقط 2000 طفل جائوا مع آبائهم، والكثير منهم حاول دخول بلدنا بشكل غير قانوني في مناسبات عديدة”.

