السنغال تفلت بفوز صعب على بولندا بثنائية بالمونديال

فاز المنتخب السنغالي على نظيره البولندي، بهدفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب سبارتاك موسكو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

بدأت أول نصف ساعة من الشوط الأول بدون أي تسديدة مباشرة على المرمى، حاول ليفاندوفسكي في إيجاد مساحة للحركة فلم يسدد سوى مرة واحدة بعيدًا عن المرمى.

وواصل أسود التيرانجا ضغطهم على المنتخب البولندي، ليباغت السنغالي إدريسا جويي، لترتطم في قدم المدافع البولندي وتحول مسار الكرة داخل شباك تشيزني في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب البولندي ضغطهم على مدافعي السنغال واستغلال أخطائهم لكن كان أسود التيرانجا كانوا بالمرصاد.

وفي الدقيقة 62 استغل السنغالي نيانج سذاجة وخطأ خط دفاع المنتخب البولندي ليمر بسهولة من الحارس تشيزني ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

لم يستسلم البولنديون وواصلوا ضغطهم من أجل تقليص النتيجة حتى استغل البولندي كريتشوفياك ووضع الكرة ببراعة في شباك أسود التيرانجا إثر ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد السنغال لثلاث نقاط ويتقاسم صدارة المجموعة مع المنتخب الياباني، بينما يتذيل الثنائي البولندي والكولومبي ترتيب المجموعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا