هل ودعت مصر المونديال؟ لسه الأمل موجود

كتب: علي الزيني

خسارة مريرة تلقاها المنتخب الوطني، أمام منتخب روسيا، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريستوفسكي، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الأولى، التي تضم أوروجواي والسعودية، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

هزيمة المنتخب الوطني أمام أوروجواي في المباراة الأولى بالمونديال بهدف مقابل لا شيء، والخسارة اليوم أمام روسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف إلا أن مصر لم تودع كأس العالم بصورة رسمية، وتحتاج إلى معجزة للتأهل لدور الـ16.

المنتخب الوطني لم يعد يمتلك الفرصة بين أقدام لاعبيه فقط، بل يحتاج لأن يتعاون المنافسون أيضا، وأن يلعب الحظ دوره، إذ لا بد من فوز المنتخب السعودي على نظيره منتخب أوروجواي، في مباراة غدًا الأربعاء من أجل الإبقاء على حظوظ الفراعنة في التأهل لدور الـ16 من المونديال، لحين إقامة مباريات الجولة الثالثة من المونديال.

فوز السعودية على أورجواي لن يكون كافيًا، إلا أن مصر ستكون في حاجة للفوز على الأخضر في المباراة الثالثة بالمونديال، شرط أن تحقق روسيا انتصارًا على أوروجواي في نفس الجولة.

فوز مصر على السعودية بهدفين أو أكثر مع فوز روسيا على أوروجواي سيجعل الفراعنة والسيلستي والأخضر يمتلكون ثلاث نقاط لكل فريق في هذه الحالة، مع وصول الدب إلى نقطته التاسعة، وصعوده رسميًا بعد فوز اليوم، وسيحتكم المنتخبات الثلاث لفارق الأهداف بينهم من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور الـ16 بصحبة روسيا التي ستتصدر المجموعة وقتها.

وتنص لوائح البطولة على الاحتكام لفارق الأهداف لتحديد المتأهلين إلى الدور الثاني من البطولة، وليس للمواجهات المباشرة بين المنتخبات.

وقتها سيكون الترتيب كالتالي:-

(1) روسيا – 9 نقاط.

(2) مصر – 3 نقاط.

(3) أوروجواي – 3 نقاط .

(4) السعودية – 3 نقاط

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