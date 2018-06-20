مجلس الشيوخ الكندي يوافق على الاستخدام الترفيهي للماريجوانا

صوت مجلس الشيوخ الكندي الثلاثاء، بالموافقة على تشريع تاريخي يقنن الاستخدام الترفيهي للماريجوانا، ويمهد الطريق لسوق قانونية تمامًا لذلك المخدر في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلة.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 52 صوتًا، مقابل 29، وامتناع عضوين عن التصويت، على الرغم من معارضة قوية من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين.

وقال رئيس الوزراء، جاستين ترودو، بعد دقائق من التصويت: "كان من السهل للغاية على أطفالنا الحصول على الماريجوانا، وأن يجني المجرمون الأرباح، واليوم، نحن نغير ذلك. لقد تم تمرير خطتنا لتقنين الماريجوانا وتنظيمها، في مجلس الشيوخ".

في البداية، خططت حكومة ترودو الليبرالية لتمرير مشروع القانون من قبل البرلمان بغرفتيه، لتبدأ مبيعات التجزئة بحلول أول يوليو.

ومع ذلك، تم تأجيل هذا الجدول الزمني بعد أن واجه التشريع المقترح مقاومة شرسة في مجلس الشيوخ، الذي أضاف أربعة تعديلات قبل إعادته إلى مجلس العموم.

ورفض مجلس العموم الذي تسيطر عليه الحكومة الليبرالية بعض التعديلات التي اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ غير المنتخبين، وأعاد القوانين إلى مجلس الشيوخ.

والآن، بعد أن تم تمرير مشروع القانون، من المتوقع أن يحصل على موافقة ملكية في وقت مبكر اليوم، الأربعاء، ليصبح قانونًا رسميًا.

ويسمح التشريع للأفراد الذين يبلغون من العمر 18 عامًا، أو أكثر، بزراعة أربع نبتات من الماريجوانا في منازلهم للاستخدام الشخصي، ويضع حدًا عامًا لحيازة كمية لا تتجاوز 30 جرامًا من الحشيش المجفف.

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