غارات إسرائيلية على غزة

غزة-العنوان

شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة دون أن تسفر عن وقوع إصابات، حيث أوضح مصدر أمني فلسطيني ان طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة على أرض فارغة بجانب موقع تدريب يتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف ان غارة ثانية استهدفت موقعا تابعا للقسام شمال القطاع.

من جهتها أفادت وزارة الصحة في القطاع إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الغارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه قصف ليلا حوالي 25 هدفا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ.

وقال الجيش في بيان إنه أحصى نحو ثلاثين قذيفة بينها صواريخ أطلقت ليلا من غزة على إسرائيل.

وأكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي حصول الغارات، موضحا أنها جاءت “ردا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

المصدر-( أ ف ب)

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