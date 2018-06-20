مقتل 4 مسلحين فى عملية أمنية بإقليم بلوشستان الباكستانى

قالت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم بلوشستان الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن أربعة مسلحين قتلوا خلال عملية استمرت ثلاث ساعات، تم تنفيذها بمعاونة وكالات الاستخبارات في منطقة تيرا ميل بالإقليم.

قناة جيو الباكستانية، عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب، إن هناك سيدة ضمن المسلحين القتلى، في حين أصيب أربعة من أفراد الأمن في العملية.

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار بدأ عندما كان يتم نقل إرهابي قيد الاحتجاز للمساعدة في العملية.

وقال مسئولون، إن أحد أفراد الأمن قتل مسلحا، في حين فجر آخر نفسه، وقتل الإرهابي قيد الاحتجازفى أثناء تبادل إطلاق النار.

وأضاف مسئولو الإنقاذ، إنه جرى نقل طفل 5 أعوام، ميتا للمستشفى، ويتردد أنه قتل فى أثناء تبادل إطلاق النار.

ومع ذلك، لم يؤكد مسئولو إدارة مكافحة الإرهاب مقتل الطفل.

وبعد انتهاء العملية، قام أفراد الأمن بتفتيش المجمع الذي كان يستخدمه الإرهابيون، وقالوا إنهم عثروا على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

ومن ناحية أخرى، استهدف مهاجمون مجهولون مركبة رجل أمن في واقعة منفصلة في منطقة ناواكيل في مدينة كويتا.

وقالت قناة جيو، إنه نتيجة لذلك أصيب رجل الأمن وابنه وأحد أقاربه بإصابات خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى قريب، حيث تم إعلان وفاة القريب والابن.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث.

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