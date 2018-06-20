قبيلة القذاذفة تكذب انباء مشاركة أبنائها لميليشيا الجضران في الهجوم على الهلال النفطى

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة في بيان له أمس الثلاثاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التى وصفتها بـ”المغرضة”من أخبار كاذبة مفادها مشاركة بعض الأشخاص من أبناء قبيلة القذاذفة ضمن القوات التي استولت مؤخراً على بعض المنشآت النفطية في منطقتي رأس لانوف والسدرة.

المجلس أوضح في بيان له بأن الأخبار المتداولة لا صحة لها على الإطلاق وهي محض إدعاء باطل وإفتراء رخيص يهدف إلى الزج باسم قبيلة القذاذفة في هذا الخضم بهدف الاستفادة من مكانتها الاجتماعية المميزة في حركة إعلامية مكشوفة لجذب الانتباه وخلط الأوراق وتشتيت وتشويش الرأي العام وبث الفتنة ونفث سموم الحقد بين الليبيين.

وأكد البيان بأن قبيلة القذاذفة تنأى بنفسها عن المشاركة في هذه العمليات الحربية ولا تدعم أي طرف من أطرافها بشكل مباشر أو غير مباشر.

المجلس أشار إلى أنه حتى لو ثبت مشاركة أحد ممن ينتمون لقبيلة القذاذفة وهو في حكم المستحيل فيعتبر تصرف فردي يتحمل مسؤوليته بمفرده ، معلناً تبرؤ القبيلة منه اذا بدر منه هذا التصرف.

وأهاب المجلس في بيانه الجميع بضرورة تحري الصدق والحق في نقل ونشر الأخبار وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب المغرضة التي تلفقها وتبثها الدوائر الأجنبية بهدف تحقيق أجندتها في استمرار السيطرة على الإرادة الليبية.

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