شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تنجح فى إخماد النيران في حظيرة خزانات النفط

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن نجاحها في إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج. وبين المكتب الإعلامي للشركة أن إخماد الحريق جاء بعد انهيار الخزان رقم 12 ، وتصريف كميات كبيرة من البترول مؤكدة انحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد أن يسبب في حرق باقي الخزانات. وأوضحت الشركة أن العوامل الجوية واتجاه الرياح ساعدت على ابتعاد النيران عن الخزان رقم 1 ورقم 3 المجاوران للخزان رقم 02 مشيرة إلى أن خطورة النيران داخل حظيرة الخزانات قد انتهت ما لم يستجد أمر آخر.
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ايوان ليبيا
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