بعد قيادته البرتغال لعبور المغرب.. ماذا قالت الصحف العالمية عن رونالدو؟

كتب: علي الزيني

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة، بتحطيم الأرقام القياسية، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على المغرب، اليوم الأربعاء، وأحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات لمونديال روسيا، ووصوله إلى 85 هدفا في مسيرته مع منتخب البرتغال، ليتجاوز بفارق هدف الأسطورة بوشكاش نجم منتخب هنغاريا.

صحف العالم احتفت بالنجم البرتغالى، بعد قيادته للمنتخب البرتغالى لدور الـ16 من نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا فى روسيا، بتسجيله الهدف الوحيد فى المباراة، وتصدره قائمة هدافى المونديال بعد رفع رصيد أهدافه إلى 4 أهداف فى البطولة.

صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، قالت: "ليس هناك ما يمنع رونالدو: نجم البرتغال يسجل الهدف الرابع في كأس العالم بعد أربع دقائق فقط بداية موقعة المغرب".

من جانبها عنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية، "رونالدو الصعب الإيقاف يحطم الرقم القياسي، يحطم الرقم القياسي للإيراني علي دائي".

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، "رونالدو يضرب مرة أخرى لتعزيز فرص الحذاء الذهبي، استغرق رونالدو أربع دقائق فقط لإضافة هدف جديد إلى ثلاثيته فى إسبانيا، ويحطم آمال المغرب في موسكو 2018".

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، "الـقـديـس، كريستيانو رونالدو".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا