كأس العالم.. إسبانيا تحقق الفوز الأول على إيران بصعوبة

كتب: علي الزيني

فاز المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم على نظيره منتخب إيران، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد کازان أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثاني، بمنافسات المونديال المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

هدف اللقاء جاء عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 54، بعد أن استقبل تمريرة أندريس إنييستا، وحاول المدافع مجيد حسينى تشتيت الكرة بقوة من داخل المنطقة لتصطدم الكرة بالصدفة بـ"ركبة" كوستا من جديد لتسكن الشباك على يمين الحارس علي رضا بيرانوند.

بهذه النتيجة رفع منتخب أسبانيا رصيده إلى 4 نقاط وارتقى للمركز الثاني، خلفًا للبرتغال المتصدر بـ6 نقاط، بينما توقف رصيد إيران عند 3 نقاط في المركز الثالث والمغرب في المركز الرابع بدون نقاط.

الشوط الأول

ضغط منتخب إسبانيا منذ البداية لفرض سيطرته على الكرة، وسط تراجع من لاعبي إيران، وأرسل جوردي ألبا كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع الإيراني بشكل سيئ لتجد متابعة على حدود المنطقة من المتقدم دانييل كارباخال، الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة غير متقنة إلى خارج الملعب، وشهد وسط الملعب صراعا بين لاعبي الفريقين بحثا عن السيطرة.

وظل الدفاع الإيراني متماسكا أمام محاولات المنتخب الإسباني، وشهدت الدقيقة 14 أول تسديدة للاعبي إيران عن طريق وحيد أميري من على حدود منطقة الجزاء مرت بلا خطورة حقيقية على يسار مرمى الحارس ديفيد دي خيا، ومرت ربع ساعة من المباراة، وسط استحواذ من لاعبي إسبانيا.

المنتخب الإسباني سيطر على الكرة من أجل إخراج المنتخب الإيراني من مناطقهم الدفاعية، وسدد ديفيد سيلفا كرة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس علي رضا، بعدها ضغط لاعبو المنتخب الإيراني على مدافعي إسبانيا في محاولة لتخفيف الضغط المستمر عن مرماهم.

وشهدت الدقيقة 41 أخطر هجمات إسبانيا، بعد أن راوغ إيسكو للمدافع الإيراني على يمين منطقة الجزاء الإيرانية، وأرسل تمريرة عرضية أرضية وصلت لديفيد سيلفا الخالي تماما من الرقابة في مواجهة المرمى، الذي كاد أن يدك الشباك الإيرانية لولا بسالة الدفاع في إبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة، وواصل رفقاء إنيستا الضغط المستمر من أجل إحراز هدف التقدم، وسدد ديفيد سيلفا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء كانت باتجاه الشباك لولا أن اصطدمت بقدم أحد مدافعي إيران، وتحولت إلى ركلة ركنية، نفذها إنيستا دون أي خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ضغط لاعبو إسبانيا على الدفاعات الإيرانية في أولى الدقائق بحثا عن هدف أول مبكر، وردت إيران من هجمة مرتدة خطيرة عن طريق كريم أنصاري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس ديفيد دي خيا بمليمترات قليلة، ليرد دييجو كوستا بالهدف الأول في الدقيقة 54، بعد أن استقبل تمريرة أندريس إنييستا، وحاول المدافع مجيد حسينى تشتيت الكرة بقوة من داخل المنطقة لتصطدم الكرة بالصدفة بقدم كوستا من جديد وتسكن الشباك على يمين الحارس علي رضا بيرانوند.

بعد الهدف فرض المنتخب الإسباني سيطرته على اللقاء، وسط ارتباك واضح في صفوف المنتخب الإيراني، وفي الدقيقة 62 سجل عزت اللهي الهدف الأول لإيران، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وضغط الإسبان بحثا عن الهدف الثاني، وخرج إحسان حاجي مدافع إيران في الدقيقة 69 وحل ميلاد محمدي بدلا منه، وبعدها بدقيقتين خرج أندريس إنيستا ونزل كوكي.

المنتخب الإيراني انتظر حتى الدقيقة 82، وشن هجمة خطيرة، بعد عدة تمريرات، انتهت بعرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها وحيد أميري من أمام المرمى برأسية قوية أعلى عارضة المرمى بقليل، وحاول لاعبو إسبانيا امتصاص حماس لاعبي إيران، الذين ضغطوا لاستخلاص الكرة مبكرًا من الدفاعات الإسبانية، واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء، بفوز إسبانيا بهدف نظيف.

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