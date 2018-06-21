مجلس اللوردات البريطاني يوافق على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي

وافق المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي المقدم من حكومة رئيسة الوزراء تيريز ماي، منهيًا أشهرًا من المداولات البرلمانية بشأن التشريع الذي سينهي رسميًا عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلس اللوردات على خطة الحكومة بدون تصويت، بعد أن واجه تمردًا من أولئك الذين أرادوا أن يكون للبرلمان نفوذ أكبر في عملية الخروج، هزيمة في مجلس العموم في وقت سابق اليوم.

وسيصبح مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قانونًا في الأسابيع المقبلة عندما يحصل على "مصادقة ملكية" وهو إجراء شكلي لا يتضمن المزيد من المناقشات.

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