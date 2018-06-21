المفوضية الأوروبية تؤكد استغناء اليونان عن المساعدات المالية الدولية

قال مفوض الشئون الاقتصادية الأوروبي "بيير موسكوفيتشي"، اليوم الأربعاء، إن برامج الإنقاذ المالي والإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف، وضعت اليونان على طريق التعافي.

يأتي ذلك في الوقت يستعد فيه وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار غدًا الخميس بشأن الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج اليونان من برنامج الإنقاذ المالي الحالي الذي ينتهي رسميًا في أغسطس المقبل. وتتضمن الإجراءات شطب جزء من ديون اليونان وبرنامج مراقبة للاقتصاد اليوناني وحجم الشريحة الأخيرة من المساعدات المالية لأثينا.

وقال "موسكوفيتشي" إن اليونان قطعت شوطًا طويلاً، لذلك فقد حان الوقت لكي تقف على قدميها.

وأشار المسئول الأوروبي إلى أن اليونان نفذت أكثر من 450 إصلاحًا اقتصاديًا وماليًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك تحديث إدارتها المالية واستعادة الاستقرار المالي.

وقال "موسكوفيتشي" إن اليونان أوفت بالتزاماتها وأنا على ثقة من أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو ستفي بالتزاماتها (تجاه اليونان) غدًا، من خلال الموافقة على حل متوازن يمكن أن يرسل إشارة إيجابية إلى كل من الأسواق والرأي العام.

يُذكر أنه منذ انهيارها ماليًا عام 2010، اليونان حصلت على 3 برامج إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 6ر241 مليار يورو (279.6 مليار دولار) ومن صندوق النقد على 32.1 مليار يورو خلال أول برنامجين، في حين لم يشارك الصندوق في البرنامج الحالي وهو الثالث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا