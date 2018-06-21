كأس العالم.. كوستا الأفضل في مواجهة إسبانيا وإيران

كتب: علي الزيني

حصد دييجو كوستا، نجم المنتخب الإسباني جائزة أفضل لاعب في مباراة فريق بلاده أمام المنتخب الإيراني في المباراة، التي أُقيمت على ملعب كازان آرينا ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس العالم.

وحقق المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب إيران، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد کازان أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثاني، بمنافسات المونديال المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

هدف اللقاء جاء عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 54، بعد أن استقبل تمريرة أندريس إنييستا، وحاول المدافع مجيد حسينى تشتيت الكرة بقوة من داخل المنطقة لتصطدم الكرة بالصدفة بـ"ركبة" كوستا من جديد لتسكن الشباك على يمين الحارس علي رضا بيرانوند.

ودخل دييجو كوستا، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قائمة المنافسين على لقب هداف المونديال بعدما وصل عدد أهدافه إلى ثلاثة ليحتل المركز الثاني مناصفة مع دينيس تشيرشيف، نجم المنتخب الروسي خلف كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي صاحب الـ4 أهداف.

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