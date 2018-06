وصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى العاصمة عمان صباح اليوم، وذلك في زيارة رسمية إلى الأردن ستجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فقد “وصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى عمان، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة، تجري خلالها مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، تتناول علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا”.

ويرافق المستشارة الألمانية، خلال الزيارة، وفد يضم عددا من البرلمانيين، ورجال الأعمال الألمان.

وكان في استقبال المستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مطار ماركا العسكري، أمين عمان، والسفير الأردني في ألمانيا، والسفير الألماني في عمان وأعضاء السفارة، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية الألمانية، مارتن فيتز، أن محادثات ميركل في عمّان ستتركز على العلاقات الثنائية بين الدولتين والوضع في المنطقة.

كما أنها إضافة لما سبق سوف تلتقي مع الجنود الألمان الموجودين في الأردن ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي تم نقل القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية إلى الأردن بناء على قرار اتخذ في يونيو/حزيران من العام الماضي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا.

The post أنجيلا ميركل تصل الأردن وتلتقى الملك عبدالله appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية