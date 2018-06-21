المحكمة الاتحادية ترفض إلغاء نتائج انتخابات البرلمان العراقي

قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الخميس، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 12 مايو الماضي.

وقد صدر الحكم قبل قليل، وكشف مصدر قضائي لـ "بوابة الأهرام"، أن الحكم نهائي ولا رجعة فيه، وأن الكتل السياسية بذلك يكون أمامها الفرصة لتشكيل كتلة الأغلبية، والانتقال إلى المرحلة النهائية من عملية الانتخابات باختيار الحكومة، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد دستوريا وحدوث فراغ دستوري وقانوني.

وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات، بطريقة العد والفرز اليدوي بعد اتهامات وجهت للجنة العليا المستقلة للانتخابات بالتزوير، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات.

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