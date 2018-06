ارتفاع عدد مفقودى حادث غرق عبارة إندونيسية لـ 180 شخصا

المتوسط:

قال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، الأربعاء، إن عدد الركاب المفقودين بعد غرق عبارة في بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة ارتفع إلى 180 فردا بدل 130 حسب تقدير سابق.

ويُعادل رقم المفقودين الجديد ثلاثة أمثال سعة العبارة.وأعلن رئيس وكالة البحث والإنقاذ، بو دياوان، إنقاذ 18 وانتشال ثلاث جثث مساء الاثنين، وأضاف بودياوان: “حسب المعلومات فإننا نبحث عن 180 شخصا”.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أكدت، الثلاثاء، أن 128 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، إثر حادث انقلاب مركب نقل وقع مساء أمس في بحيرة توبا غرب البلاد.

وأشار رئيس مؤسسة البحث والإغاثة في مدينة ميدان، مركز محافظة سومطرة الشمالية، لوكالة “رويترز” إلى أن الكثيرين أبلغوا السلطات باختفاء أهاليهم جراء الحادث.

وسبق أن أعلنت السلطات أن 80 شخصا على الأقل كانوا على متن المركب الذي غرق أمس في البحيرة وسط أحوال جوية سيئة، مؤكدة العثور على جثة شخص واحد في موقع الحادث وإنقاذ 18 آخرين.

وأشارت وسائل الإعلام الإندونيسية إلى أن عمليات البحث استؤنفت صباح اليوم بمشاركة نحو 350 من أفراد الإغاثة، بعد توقفها مساء أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعتبر السلطات أن المركب المنكوب كان ينفذ رحلاته بشكل غير مشروع ودون ترخيص من قبل الحكومة.

