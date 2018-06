الاستخبارات العسكرية بالعراق تعتقل 4 إرهابيين جنوب الموصل

المتوسط:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال 4 إرهابيين، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب الموصل.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية ـ الفضائية، مساء أمس الأربعاء، عن المديرية فى بيان قولها إن “مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 والتى تتولى تعقب ما تبقى من فلول وخلايا عصابات (داعش) الإرهابية وبعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيفة وبكمين محكم، تمكنت من استدراج 4 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأضافت أنها “ألقت القبض عليهم فى منطقة المطاحن جنوب الموصل”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ١/٤ إرهاب”.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

