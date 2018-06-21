في المونديال.. التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا وبيرو

أعلن منتخبا فرنسا وبيرو، التشكيلة الرسمية لهما لخوض ثاني مبارتهما في كأس العالم 2018، والتي ستقام اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد إكاتيريتبيرج آرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم الدنمارك وأستراليا، بمنافسات المونديال المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا

لوريس – بافار – رافاييل فاران – أومتيتي – بوجبا – جريزمان – جيرو – كيليان مبابي – نجولو كانتي – ماتويدي – هيرنانديز

التشكيلة الرسمية لمنتخب بيرو

بيدرو جاليسي – رودريجيز – تراوكو – كويفا – جيريرو – راموس – أدفينكولا – كاريو – يوتون – فلوريس – أكينو

هل تعلم؟

هذان الفريقان لا يعرفان بعضهما البعض، حيث يعود اللقاء الوحيد بين البلدين إلى أبريل 1982، قُبيل الظهور البيروفي السابق في كأس العالم، علماً أن الفوز في تلك المناسبة كان من نصيب أبناء أمريكا الجنوبية بهدف واحد في باريس.

ويقود المباراة تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام، الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن محمد صاحب الـ40 عامًا، ويعاونه كمساعد أول محمد أحمد يوسف الحمادي، بينما سيكون حسن المهري مساعدا ثانيًا، فيما سيكون جاني سيكازوي حكمًا رابعًا.

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