تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين القادم ورشة حول مؤشرات الجودة في مجال محو الأمية لبدان أفريقية.

وتنظم الورشة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) بالتعاون مع اللجنة الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم من أجل تطوير التعليم في أفريقيا، وتشهد مشاركة موريتانيا والسنغال وتوجو وبوركينافاسو ومالي.

وتهدف هذه الورشة الإقليمية إلى مراجعة وتحديث وتوحيد مؤشرات قياس الجودة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية وتعميمها على بلدان المنطقة.

وسيتم تقديم البرامج المعتمدة في الدول المشاركة والخاصة بمحو الأمية والتربية غير النظامية ، وعرض المؤشرات المعتمدة محلياً وإقليمياً لقياس الجودة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية ، وإصدار التوصيات اللازمة لنشرها وتعميمها.

The post «الإسيسكو» تنظم ورشة حول محو الأمية بالبلدان الأفريقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية