أمريكا تتهم رجل أعمال إيراني بتهريب مواد صاروخية

اتهم مدعون فيدراليون رجل أعمال إيراني بمحاولة تهريب مواد تستخدم في صناعة الصواريخ من ولاية إلينوي الأمريكية إلى إيران.

وقال المدعون الفيدراليون – وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية – إن سعيد فلادبايجي (56 عاما) تآمر في عام 2011 من أجل تصدير أنابيب الألومنيوم بشكل غير قانوني.

ووجه المدعون تهما ضد فلادبايجي تشمل الاحتيال ومحاولة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتصل عقوبة كل تهمة احتيال إلى 20 سنة سجنا.

وكان فلادبايجي قد سعى إلى تهريب المواد المستخدمة في صناعات الصواريخ والطيران من ولاية إلينوي بالولايات المتحدة إلى إيران مرورا ببلجيكا وماليزيا.

