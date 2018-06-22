كأس العالم.. ماذا قدم ميسي أمام كرواتيا؟

حقق المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، واكتسح منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نيزني نوفغورود، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم 2018.

تقدم أنتي ريبيتش لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 54 بعد خطأ فادح لحارس الأرجنتين، وأضاف مودريتش الهدف الثاني من تسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 80، واختتم إيفان راكيتش الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

المنتخب الأرجنتيني استحوذ على الكرة في أغلب أوقات اللقاء، لكن دون أي خطورة، في ظل اعتماد منتخب كرواتيا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة، وأحرزوا ثلاثة أهداف، في مباراة لم يقدم فيها ميسي أي شيء يذكر، وظهرت قوة أوروجواي وسرعات لاعبيها الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية.

وللمباراة الثانية على التوالي يعجز المنتخب الأرجنتيني عن تحقيق الفوز بنهائيات كأس العالم 2018، بعدما أنهى مباراة الجولة الأولى أمام أيسلندا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ماذا قدم ميسي؟

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي أسوأ أرقامه في مباراة بكأس العالم لعب فيها 90 دقيقة كاملة، حيث لمس الكرة 49 مرة فقط ضد كرواتيا، اليوم، وسدد تسديدة وحيدة، ولم يسدد على المرمى ولا كرة، وصنع فرصتين، ومرر 32 تمريرة.

وفشل نجم برشلونة وهداف الليجا في التغلب على التنظيم الدفاعي الكرواتي، كما عجز عن الاعتماد على مهارته الفردية في المراوغة في تقديم المطلوب، نظرا لعدم وجود أسلوب واضح للمدرب خورخي سامباولي، الذي كان أحد أسباب الهزيمة ومن ضمنها التشكيلة السيئة.

أرقام ميسي اليوم كانت معبرة للغاية عن حال الأرجنتين اليوم، فهداف البلوجرانا عجز عن تسجيل أي أهداف، ولم يقم بأي تسديدة داخل المرمى، فيما صنع فرصتين للتسجيل.

وبعد صيامه عن التسجيل في مباراة أيسلندا، التي أهدر فيها ضربة جزاء، ثم غيابه عن التهديف في مباراة الهزيمة أمام كرواتيا، لم يعد أمامه سوى اللقاء الأخير في المجموعة أمام نيجيريا، التي ستلعب غدا مع أيسلندا.

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