إنجاز مودريتش وسلبية الأرجنتين.. أبرز ملامح اكتساح كرواتيا للتانجو

كتب: علي الزيني

حقق المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، واكتسح منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نيزني نوفغورود، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في كأس العالم 2018.

تقدم أنتي ريبيتش لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 54 بعد خطأ فادح لحارس الأرجنتين، وأضاف مودريتش الهدف الثاني من تسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 80، واختتم إيفان راكيتش الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

المنتخب الأرجنتين استحوذ على الكرة في أغلب أوقات اللقاء، لكن دون أي خطورة، في ظل اعتماد منتخب كرواتيا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة، وأحرزوا ثلاثة أهداف، في مباراة لم يقدم فيها ميسي أي شيء يذكر، وظهرت قوة أوروجواي وسرعات لاعبيها الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية.

مودريتش يكرر إنجاز سوكر وبيريسيتش

حقق لوكا مودريتش، رقما مميزا خلال مواجهة الأرجنتين، حسب شبكة "اوبتا" للإحصاءات، أن مودريتش ثالث لاعب كرواتي يسجل في مباريات متتالية من بطولة كأس العالم بعد دافور سوكر وإيفان بيريسيتش.

وحصد مودريتش، جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما ساهم بقوة في فوز بلاده بثلاثة نظيفة، هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها مودريتش جائزة رجل المباراة، بعدما حصل على نفس الجائزة في الجولة الأولى أمام نيجيريا، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء.

وحقق مودريتش أرقام مميزة خلال المباراة، وجاءت كالتالي: اكتمال عمليات الاستحواذ بنسبة 100%، وفاز بالالتحامات 100%، لمس الكرة 62 مرة، مرر 42 صحيحة، وسدد مرتين.

الأرجنتين تحقق أرقام سلبية

حقق المنتخب الأرجنتيني رقما سلبيا بعد خسارة اليوم، وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن الأرجنتين فشلت في الفوز في 4 مباريات على التوالي بكأس العالم، بخسارة مباراتين، وتعادلين للمرة الأولى في تاريخها.

كما فشل منتخب التانجو فى تحقيق الفوز خلال أول مباراتين فى المونديال، وذلك بعد تعادله مع أيسلندا والخسارة من كرواتيا، وذلك للمرة الأولى منذ نسخة 1974، عندما خسر من بولندا 3 – 2، وتعادل مع إيطاليا 1 – 1.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني مهددا بالخروج من المونديال، بعد خسارة اليوم، حيث توقف رصيد الفريق عند نقطة واحدة من التعادل مع أيسلندا في الجولة الأولى.

خطأ كاباييرو

في الدقيقة 53، خطأ فادح من ويلي كاباييرو، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، بعدما مرر كرة قصيرة عن طريق الخطأ إلى أنتي ريبيتش، لاعب كرواتيا.

وسدد لاعب المنتخب الكرواتي الكرة مباشرة على الطائر بيمناه في الشباك ليسجل الهدف الأول لفريقه في المباراة، بطريقة رائعة.

بكاء مارادونا

دخل دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، في نوبة من البكاء، عقب هزيمة منتخب بلاده، ولم يتمالك مارادونا أعصابه، بسبب النتيجة الثقيلة، التي صدمت منتخب التانجو في الشوط الثاني.

ورصدت الكاميرات مارادونا وهو يبكى على حال التانجو لما وصلوا إليه، لا سيما بعد الأداء الباهت الذى قدموه رفاق ميسي طوال المباراة.

وكان مارادونا قد قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، وذلك بعد التغلب ألمانيا الغربية 3-2 فى النهائى.

أرقام من اللقاء

– لم يلمس الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الكرة إطلاقا في آخر 21 دقيقة و11 ثانية من الشوط الأول (بحساب الوقت بدل الضائع).

– أقل اللاعبين الأرجنتينيين لمسا للكرة في الشوط الأول كان أجويرو (7) يليه ليونيل ميسي (20).

– هذا أول فوز لكرواتيا على منتخب من أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، بعدما خسر المباريات الأربع السابقة.

– هذه أقسى هزيمة للمنتخب الأرجنتيني في الدور الأول من نهائيات كأس العالم منذ سقوطه أمام تشيكوسلوفاكيا 1-6 العام 1958.

– أصبح منتخب كرواتيا رابع منتخب يتأهّل إلى ثمن النهائي في النهائيات الحالية بعد فرنسا وأوروجواي وروسيا.

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