تجدد ثوران بركان في جنوبي اليابان

ثار بركان في جنوبي اليابان، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ أكثر من شهر، ونفث أعمدة من الدخان والرماد بارتفاع ألفين و600 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إلى عدم ورود تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن الثوران في جبل شينمو، الذي يبلغ ارتفاعه 1421 مترا.

وحذرت الهيئة من تساقط الصخور البركانية وتدفق الحمم البركانية في المنطقة المحيطة بالبركان، والتي تمتد عبر مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي في جزيرة كيوشو.

وأبقت الهيئة على مستوى التحذير من الخطر البركاني عند مستوى 3 على مقياس من 5 درجات، محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد 3 كيلومترات من فوهة البركان يمكن أن تتعرض للصخور البركانية وتدفقات الحمم.

وتقع اليابان على ما يسمى بحزام النار بالمحيط الهادي، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والثوران البركاني.

وتضم البلاد أكثر من 100 بركان نشط.

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