واشنطن تطالب بتحقيق شفاف بعد اكتشاف 3 مقابر جماعية في مالي

طالبت الولايات المتحدة، أمس الخميس، مالي بإجراء تحقيق "موثوق به وشفاف" بعد العثور على 25 جثة في ثلاث مقابر جماعية، وإقرار حكومة باماكو بتورط "بعض الأفراد" في الجيش.

وأبدت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، "قلقها إزاء دور القوات العسكرية المالية في مقتل 25 شخصا".

وقالت ناورت "نؤيد قرار وزير الدفاع المالي تيينا كوليبالي إجراء تحقيق على الفور"، داعية حكومة مالي إلى ضمان إجراء هذا التحقيق "بشكل موثوق به وشفاف".

وفي الأشهر الأخيرة، كثيرا ما اعترضت منظمات حقوق الإنسان والسكان على إعلان الجيش المالي "القضاء على إرهابيين" في وسط البلاد، ونددوا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وشددت ناورت على أن "الولايات المتحدة ما زالت قلقة جدا إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي والساحل. نحن نحض قوات الأمن والحكومات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين وبناء الثقة والتصدي للتطرف العنيف".

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