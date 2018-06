إبنة صدام حسين تعلن وفاة عزة الدوري نائب الرئيس العراقى

المتوسط:

تداولت رسائل إعلام عراقية عديدة أنباء عديدة عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق في حقبة صدام حسين، عزة الدوري.

ونشرت صحيفة “أخبار العراق” بنسختها الإنجليزية، ومواقع عراقية عديدة إعلان نسبته إلى رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل يشير إلى وفاة عزة الدوري.

ونقل الموقع العراقي عن مصدر مقرب من محامي رغد صدام حسين، هيثم الهرش، قوله إنه تم تكليفه من قبل ابنة صدام ببعث رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري، بعد وفاته.

وأوضح المصدر أن نائب صدام حسين توفي في إحدى مستشفيات تونس، بعد صراع مع مرض في الدم، من دون أن يوضح طبيعة المرض ولا موقع المستشفى.

وكانت السلطات العراقية تبحث عن عزة الدوري طيلة السنوات السابقة، بعد مرور 15 سنة على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003، ووجهت للدوري اتهامات عديدة بالضلوع في جرائم مع نظام صدام حسين، وتورطه في عمليات إرهابية.

وغزت القوات الأمريكية العراق في 20 مارس/آذار عام 2003، وتسبب ذلك في انهيار نظام الرئيس صدام حسين الذي حكم العراق لمدة 24 عاما، وقتل 4500 جندي أمريكي خلال الغزو، ومئات الآلاف من العراقيين، كما أعدم صدام حسين بعد محاكمته في 2006.

وخرج عزة الدوري في أكثر من مقطع فيديو، كان آخره أبريل/نيسان الماضي في الذكرى الـ71 لتأسيس حزب البعث العراقي، موجها رسائل عديدة إلى العراقيين وعدد من الدول العربية.

