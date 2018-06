فيديو .. مطار أمريكي يسمح لفتاة تحمل مسدسا بدخول الطائرة

المتوسط:

نسيت الفتاة الأمريكية، آشلي مونتغمري، مسدسها المسبب للصدمات، في حقيبة يدها، وعبرت جميع نقاط التفتيش في المطار.

وقالت قناة “إن بي سي” التلفزيونية، إن مونتغمري المقيمة في سان فرانسيسكو، تشعر فعلا بالقلق، لأن كل موظفي الأمن لم يلاحظوا السلاح الموجود في حقيبة يدها، وسمحوا لها بدخول الطائرة.

وأشارت الشابة إلى أنها عثرت على المسدس وهي في الطائرة. وقالت: “عادة لا أحمل هذا المسدس معي في الحقيبة ولذلك نسيت أنه موجود فيها. ولكن المفزع في الأمر، أني تمكنت من إدخال السلاح إلى داخل الطائرة، وهذا يعني أن الآخرين يستطيعون ذلك أيضا”.

وخلال الرحلة الجوية، قامت الفتاة بتصوير شريط فيديو، لكي توضح أنها كانت تجلس بمقربة من كابينة الطيار ومعها مسدس في حقيبتها. وقالت: “لم أرغب بإبلاغ المضيفات بذلك لكي لا أثير الذعر والفوضى بين الركاب”.

ونوهت بأن إدارة شؤون الأمن في وسائط النقل الأمريكية، تفرض قواعد صارمة جدا في المطارات ولكن رغم ذلك يمكن لبعض الركاب إدخال سلاح بدون عائق إلى داخل الطائرة.

